Минск, , 11:58 — REGNUM Законопроект об изменении конституции Белоруссии планируется подготовить и принять в первом чтении до конца июня, заявил зампредседателя постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло. Об этом сообщает 28 мая БелТА.

Свилло рассказал о создании комиссии по подготовке документа к рассмотрению в первом чтении. Ожидается, что законопроект об изменении основного закона подготовят к 4 июня, а примут в первом чтении — до конца текущей сессии, то есть до 30 июня.

Он добавил, что потребуется второе чтение по меньшей мере через три месяца после первого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент страны Александр Лукашенко заверил, что референдум по новой конституции пройдет демократично и открыто.

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