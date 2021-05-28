Геленджик, Краснодарский край, , 11:58 — REGNUM Новые регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Норильск — Самара — Геленджик будут выполняться с 7 июня, сообщили 28 мая в пресс-службе аэропорта Геленджика. Рейсы будет обслуживать авиакомпания NordStar на воздушных судах Boeing 737−800 вместимостью до 180 человек.

«Новый транзитный рейс позволит жителям Самарской области напрямую прилететь в Геленджик, минуя стыковки в других аэропортах, а жителям Норильска быстрее добраться до курорта с минимальной промежуточной посадкой в Самаре», — прокомментировал генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Летать самолёты по этому маршруту будут раз в неделю, по понедельникам. Вылет из Норильска запланирован на 13:15, в Самару борт будет прибывать в 14:35. В Геленджик из аэропорта Курумоч рейс будет отправляться в 16:20 и приземляться на курорте в 18:10 по местному времени.