Саранск, , 11:57 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 28 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 877 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За последние сутки в республике выписаны 17 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 568 жителей Мордовии. 277 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей республики, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2032 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 27 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 489 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1931 человека.