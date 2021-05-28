Златоуст, Челябинская область, , 11:56 — REGNUM В Златоусте Челябинской области директор одного из предприятий стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в 2020 — 2021 годах подозреваемый задолжал сотрудникам более 9 млн рублей. Факт преступления выявили сотрудники полиции.

Сейчас выясняются обстоятельства совершения преступления. Кроме того, принимаются меры к погашению задолженности перед сотрудниками.