Москва, , 11:57 — REGNUM В ряде регионов Дальнего Востока медленно развиваются территории опережающего развития (ТОР). Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе таких субъектов РФ полпред президента РФ назвал Камчатку, Еврейскую автономную область и город Комсомольск-на-Амуре, расположенный в Хабаровском крае.

«Я настоятельно прошу губернаторов, чтобы все территории опережающего развития, которые вы заявили, работали», — сказал Трутнев.

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