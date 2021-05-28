Черкесск, , 11:53 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии будут проведены работы по установке дренажных систем. Такое решение приняло руководство города Черкесска после сильнейшего ливня 25 мая, из-за которого город буквально поплыл в отсутствие ливневок.

Как отметил мэр Черкесска Алексей Баскаев, вопрос отвода дождевых вод с улиц города был проработан с заместителем директора филиала Упродор «Кавказ» Анатолием Озовым. В частности, речь шла о дорогах, которые в первую очередь затопляются потоками воды после ливней — улице Октябрьской и улице Светлой в микрорайоне Юбилейном.

«В кратчайшие сроки будут определены точки для установки дренажных систем на пересечениях Октябрьской с Лободина, Космонавтов и Доватора. <…> Большая работа по водоотведению будет проведена и на улице Светлой мкр. Юбилейного, где сегодня провели встречу с жильцами и представителями «Водоканала», обсудили дальнейший план действий», — написал мэр в своем Instagram. Кроме того, Баскаев пообещал решить вопрос установки дренажных систем на улице Ставропольской, которые заберут воду с улиц Набережная и Киевская.