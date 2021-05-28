Тулун, Иркутская область, , 11:51 — REGNUM Спасатели Приангарья вынуждены вновь предупредить жителей города Тулуна, пострадавшего от мощнейшего наводнения в 2019 году, об ухудшении паводковой ситуации.

Накануне, 27 мая, уровень воды в реке Ия повысился на 152 сантиметра и по состоянию на 8:00 местного времени 28 мая достиг отметки 621 сантиметр (критическая отметка — 730 сантиметров).

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 г. Из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, спустя месяц ситуация во многом повторилась.

Президент России Владимир Путин был вынужден трижды посещать регион и лично решать проблемы пострадавших. Позднее он признался, что губернатор — коммунист Сергей Левченко лишился своей должности из-за того, что не выполнил поручения по скорейшему восстановлению всей необходимой инфраструктуры.

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