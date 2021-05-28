Берлин, , 11:51 — REGNUM Граждане России, проживающие в Германии, не обращались в посольство из-за запрета на полеты белорусских авиакомпаний, сообщили 28 мая в дипломатическом ведомстве в Берлине.

«Таких обращений в посольство к настоящему моменту не поступало», — сообщили в российском посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит стран ЕС запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться аэропортам на территории своих стран. Авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полетов над территорией Белоруссии.

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