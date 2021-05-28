Воронеж, , 11:51 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 28 мая. Сутками ранее, 27 мая, сообщалось о 149 новых случаях заражения.

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Уже несколько дней суточное число выздоровевших держится ниже числа выявленных носителей — за последние сутки выписаны с выздоровлением после ковида 142 человека. В то же время растёт число жертв инфекции, за сутки зарегистрировано ещё 14 летальных исходов.

Всего на 28 мая в Воронежской области подтверждено 84 524 случая заражения коронавирусом, 79 978 человек выздоровели. Скончались 3 494 пациента.