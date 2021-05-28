Варшава, , 11:53 — REGNUM «Бомбой для евроинтеграции» назвал газопровод «Северный поток — 2» глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Об этом 28 мая он сообщил в эфире Польского радио.

Щерский также отметил, что решение президента США Джо Байдена об отказе от санкций против строительства трубопровода было основано на ошибочных оценках.

«Я считаю, что это решение основано на ошибочной оценке реальности. «Северный поток — 2» — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции», — сообщил глава канцелярии польского президента.

По словам Щерского, объем газа, который будет поступать в Европу по двум нитям «Северного потока» «создаст зависимость Германии от российских поставок, что означает политическое влияние России на внешнюю политику и экономику Европейского союза».

Ранее евродепутат от Польши Ежи Бузек в ходе заседания комитета Европейского парламента по промышленности и энергетике назвал «Северный поток — 2» ловушкой для энергобезопасности Евросоюза и его соседей. Он также выразил обеспокоенность смягчением позиции Соединённых Штатов по поводу данного проекта.

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