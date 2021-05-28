Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Суд избрал меру пресечения главному детскому психиатру Минздрава по Сибирскому федеральному округу Валентине Макашевой. Об этом сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 26 мая 2021 года в отношении Макашевой Валентины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 26 суток, то есть до 20 июля 2021 года», — говорится на сайте суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске задержали главного детского психиатра Сибирского федерального округа Валентину Макашеву. Она подозревается в растрате.

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