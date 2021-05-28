Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Четыре уральских эксперта вошли в состав экспертной группы по выбору изображения Екатеринбурга для банкноты в 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Определиться с выбором помогут глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, заслуженный архитектор РФ Михаил Вяткин, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменских и член Союза писателей России Владимир Блинов.

Эксперты намерены встретиться по вопросу дизайна купюры в июне и июле 2021 года. Окончательное решение примет совет директоров ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России не советовался с Кремлём по вопросу замены изображений городов на купюрах, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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