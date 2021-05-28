Москва, , 11:49 — REGNUM Самая памятная для жителей России миротворческая операция — сирийская. Так считают 37% участников опроса, приводит данные ВЦИОМ.

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Также гражданам РФ запомнились операции в Югославии (5%), Нагорном Карабахе (4%), Армении (4%), на Украине (3%) и в Грузии (3%). Не смогли вспомнить страны, где проходили миротворческие операции с участием России, 22% опрошенных.

Знают об участии России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе в 2020 году 81% респондентов. Услышали об этом впервые 19%. Полагают, что Россия сыграла основную роль в заключении мирного соглашения по Нагорному Карабаху, 62%.

Телефонный опрос по телефону проведен 25 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 54%, Россия должна участвовать в миротворческих операциях, но только в тех, которые связаны с обеспечением национальной безопасностью РФ.

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