Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве сегодня, 28 мая, ожидается гроза, сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в столичном Главном управлении МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: c 10:00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения, избегать обгонов и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам рекомендовали не укрываться под деревьями, при движении по проезжей части — использовать светоотражающие элементы на одежде.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Москве 29 и 30 мая погода преподнесёт неприятный сюрприз.

Так, в субботу, 29 мая, подует северо-восточный ветер и холодный атмосферный фронт принесёт ливневые дожди. Днём станет на пару градусов прохладнее, до +19…+24 °C.

В воскресенье, 30 мая, продолжит поступать холодный воздух. Температура понизится ночью до +7… +12 °C, днем до +13… +18 °C, что ниже обычных значений на 2−3 °C. Потеплеет в Москве только в начале июня.

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