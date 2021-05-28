Москва, 28 мая 2021, 11:49 — REGNUM За последние сутки в Москве выявлено 3274 случая заражения коронавирусом, сообщили 28 мая в столичном оперштабе.
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Москва лидирует среди российских регионов по числу выявленных за сутки случаев заражения, уверенно обходя главного преследователя, Санкт-Петербург, где подтверждено 840 новых случаев. На третьем месте Подмосковье — 746 новых носителей вируса.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 1 170 396 случаев заражения коронавирусом.