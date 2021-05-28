Йошкар-Ола, , 11:48 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России — ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 243 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 478 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 127 человек.

Читайте также: В Марий Эл подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом