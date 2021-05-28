Йошкар-Ола, 28 мая 2021, 11:48 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано также два летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 243 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 478 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 127 человек.
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