Киев, , 11:48 — REGNUM На Украине в текущем году резко возросло количество детских суицидов, сообщила 28 мая уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ссылаясь на официальную информацию полиции, Денисова сообщила, что в 2020 году в стране было зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, а за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток уже достигло 126 случаев.

Последний эпизод зафиксирован 26 мая во Львове, и уполномоченная уже обратилась к мэру города с требованием полного и объективного выяснения ситуации.

Среди главных причин детского суицида на Украине — ссоры с родителями, влияние социальных сетей, буллинг и неразделенная любовь, информирует чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле о проблеме заявил депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета по медицине Михаил Радуцкий. Он предложил Верховной раде ограничить продажу медицинских препаратов лицам до 14 лет, а также в кратчайшие сроки разработать госпрограмму по предотвращению детских самоубийств.