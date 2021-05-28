Грозный, , 11:49 — REGNUM Средства массовой информации пытаются поссорить главу Чечни Рамзана Кадырова с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом представителей прессы обвинил чеченский лидер.

Глава Чечни уверен, что «кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике».

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«В другой раз я бы и обращать внимания не стал на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему», — подчеркнул в телеграмм-канале чеченский лидер.

Кадыров добавил, что «скандальные журналисты постоянно пытаются противопоставить его слова поручениям российского президента». При этом он напомнил, что не раз заявлял о том, что в прямом смысле этого слова является «пехотинцем Путина», который «ради исполнения его приказа», «готов проползти тысячи километров в любом направлении».

Глава Чечни пристыдил представителей СМИ, которые «ради политического скандала или попытки прославиться» несут полную чушь и посоветовал журналистам обращаться к нему лично, чтобы узнать о его отношении к президенту РФ, а не делать выводы самим.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство темпами вакцинации против коронавируса в республике, посчитав их недостаточными. В этой связи глава республики поручил принять меры для активизации участия граждан в прививочной кампании.