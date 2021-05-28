Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Губернаторы Ростовской области и Санкт-Петербурга обсудили перспективы сотрудничества. Встреча Василий Голубева и Александра Беглова состоялась в Смольном.

«К перспективным направлениям нашего взаимодействия относится обмен опытом в сфере инноваций, образования, научных исследований, внедрение новых информационных технологий, туризма. Важными вопросами для обеих сторон являются улучшение инвестиционного климата, реализация инвестпроектов», — отметил после встречи донской губернатор.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил готовность в обмене опытом в сфере здравоохранения, в области культуры и внутреннего туризма.

Напомним, что соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Ростовской области и Санкт-Петербурга было подписано в 2015 году.