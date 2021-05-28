Казань, , 11:56 — REGNUM В Татарии рассматривают возможность смягчения ковидных ограничений перед началом летнего туристического сезона. Окончательное решение по этому поводу примет Роспотребнадзор, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

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Правительство Татарии следит за эпидемиологической ситуацией, исходя из этого будут приниматься следующие меры, уточнила она. «Как только свою оценку ситуации даст Роспотребнадзор, будет принято соответствующее решение, которое мы озвучим», — цитирует представителя пресс-службы «Татар-информ». Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах, в том числе связанных с работой учреждений общепита, резюмировала спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Справедливой России» намерены разработать поправки в законодательство о туризме с тем, чтобы регионы получили больше полномочий.

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