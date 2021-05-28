Сургут, Югра, , 11:46 — REGNUM В Югре перед судом предстанет жительница Сургута, сожитель которой жестоко избивал её малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, вечером 9 февраля 2021 года в квартире одного из домов города Сургута были обнаружены 1,5-месячный мальчик и 1,5-годовалая девочка с тяжёлыми травмами головы и других частей тела. Дети были госпитализированы. В семье есть ещё и трёхлетний ребёнок-инвалид с заболеванием, ограничивающим двигательные функции.

Установлено, что обвиняемая в период с мая 2020 по февраль 2021 года не заботилась своих троих малолетних детях — не обеспечивала их надлежащим питанием, одеждой, игрушками, с ребёнком-инвалидом не посещала врачей. Фактически все деньги в семье уходили на наркотики её сожителю.

Кроме того, зная, что сожитель после употребления наркотиков становится агрессивным, неоднократно оставляла детей с ним в квартире на длительное время, подвергая их жизнь и здоровье опасности. Сожитель употреблял алкоголь и наркотики прямо при детях, а их мать при этом бездействовала.

Неисполнения обвиняемой своих родительских обязанностей повлекло причинение её сожителем тяжкого вреда здоровью малолетних, совершённое с особой жестокостью, издевательством и мучениями. Гражданка оправдывает своё поведение страхом расправы со стороны сожителя.

Уголовное дело в отношении матери направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении сожителя расследование завершено и суд также оценит степень его вины.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, в обязанности которых входит выявление неблагополучной семьи, опасных условий проживания детей и принятия мер по защите прав несовершеннолетних.