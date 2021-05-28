Москва, , 11:52 — REGNUM Территорию с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования Свободный порт Владивосток в 2020 году покинул 91 резидент. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

За тот же период в особой экономической зоне было заключено в три раза меньше соглашений с новыми резидентами — 31. По словам полпреда президента РФ, в том, что часть предпринимателей покидают Свободный порт Владивосток нет ничего аномального. Этот процесс был предсказуем. Однако не нормально то, что количество новых резидентов меньше числа убывших.

«Мы исходили из того, что любой инвестор, который хочет заявится в качестве резидента, для него должны быть открыты двери. Какое-то количество проектов, которые не состоялись, будут, но входящий поток должен быть больше. Мы обязаны добиваться того, что раз 90 соглашений расторгнуто, заключено должно быть 200, а не 31», — сказал Трутнев.

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