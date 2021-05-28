Йошкар-Ола, , 11:45 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 478 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего выздоровели с начала пандемии 13 108 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны семь человек. 243 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 127 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 154 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 312 человек, из них у 309 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 23 пациента, при этом госпитализированы 22 жителя Марий Эл.