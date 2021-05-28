Томск, , 11:45 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований остаётся обязательным. Продлён масочный режим.

Добавим, в регионе с 23 мая возобновили работу стационарные детские лагеря и санатории. В июне при благоприятных погодных условиях начнут работу палаточные лагеря.

Напомним, по состоянию на 28 мая в Томской области выявлено 32 782 носителя коронавируса, выздоровели 31 746 человек.

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