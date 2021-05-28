Москва, , 11:46 — REGNUM Ситуация на российском рынке птицеводческой продукции является стабильной и потому дефицита яиц в стране не ожидается. Об этом 28 мая говорится в сообщении Минсельхоза России.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли, цены на куриные яйца после их активного роста в начале года в течение нескольких последних недель в значительной степени, по данным ведомства, снизились.

«Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что одной из причин этого стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), и на подсолнечный шрот, которые являются основными компонентами кормов для кур.

Помимо того, добавляется, что в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются из-за сезонного фактора — снижение затрат на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости данного продукта.

«Сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе будут способствовать новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом. В частности, для предприятий птицеводства с 1 до 1,5 млрд рублей увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика. Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц», — также говорится в сообщении.

При этом сообщается, что также для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты для животноводов на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот.

«Указанные меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в Минпромторге РФ сообщила, что жители России могут столкнуться с дефицитом куриных яиц.