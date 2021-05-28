Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировали столько же смертельных случаев от COVID-19 сколько и днем ранее — 11. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 1414 смертей от этого заболевания. Об этом 28 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

Динамика коронавируса в Ленобласти Vk.com/minuscovid_lo

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Вместе с тем суточная выявляемость коронавируса в Ленобласти немного снизилась по сравнению с началом текущей недели — за 27 мая обнаружен 91 инфицированный, что на три случая меньше, чем сутками ранее.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 27 мая было обнаружено в городах: Всеволожск (десять), Тихвин (восемь), Волосово, Кудрово, Коммунар (по четыре), Кингисепп, Сланцы (по три), Бокситогорск, Выборг, Гатчина, Лодейное Поле, Луга, Тосно, а также в поселках городского типа им. Морозова, Вознесенье и в поселке Тельмана (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 969 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 42 134 человека, в том числе 89 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1414 человек.

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