Кострома, , 12:09 — REGNUM Администрация Костромы требует от ТГК-2 своевременно оповещать горожан об отключениях горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы © Наталья Диева

Сейчас в Костроме проводится опрессовка сетей. Гидравлические испытания необходимы, чтобы выявить дефекты на трубах перед новым отопительным сезоном. В период и после испытаний в домах Костромы, если на коммуникациях происходят порывы, отключается горячая вода.

Оповещение горожан об отключениях должны производить управляющие компании и приложение «Мой дом». Информация поступает в приложение от официальных источников — ресурсоснабжающих организаций, информационных отделов администрации города, диспетчерских служб.

На деле оповещения приходят горожанам с большими задержками или не приходят вовсе. По информации мэрии, после обнаружения первых повреждений на сетях теплоэнергетики не успели составить графики ремонтов, поэтому жители не были проинформированы в срок.

«Сейчас идут поэтапные гидравлические испытания, а значит возможно появление новых дефектов на сетях, и кто-то из жителей на время ремонта останется без горячей воды. В короткие сроки требуем наладить систему оперативного оповещения, чтобы костромичи знали, когда завершатся ремонтные работы и в их доме появится горячая вода», — потребовал заместитель главы администрации Костромы Анатолий Кошкин.

Опрессовки сетей в Костроме начались 17 мая и закончатся в июне 2021 года. Пока по результатам проверок выявлено 19 порывов на теплосетях, 5 из них в настоящее время устранено.

Кроме оповещений Кошкин обратил внимание на соблюдение сроков при проведении текущих и капитальных ремонтов в рамках концессионного соглашения на сетях. Он отметил, что «контроль за ходом и качеством работ теперь станет ещё жестче» и потребовал ежедневных отчётов от ТГК-2. Кстати, сам Кошкин ранее был директором Костромских тепловых сетей ТГК-2.

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