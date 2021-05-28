Кишинёв, , 11:46 — REGNUM Кишинёв не должен поддерживать санкции Запада против Белоруссии. С таким заявлением выступил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон 28 мая на своём YouTube-канале.

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«Почему мы должны присоединяться к этим санкциям? Какое отношение мы имеем к санкциям Запада против Беларуси? Мы — маленькая страна, и должны дружить со всеми: и с Беларусью, и с США, и с ЕС, и с Российской Федерацией», — сказал Додон.

Он отметил, что максимум, что сможет получить Кишинёв от присоединения к санкциям — одобрительные жесты в странах ЕС, но при этом пострадает экономика Молдавии.

«Остановить перелёты и так далее? К чему это приведёт? Кто-то в Европе, может быть, похлопает, а мы что от этого выиграем?», — заявил лидер «социалистов».

Додон подчеркнул, что выступает против присоединения Молдавии к любым санкциям, включая ограничительные меры США против России, а также санкциям России против США.

Стоит отметить, что делегация Молдавии отказалась участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ, которое началось 28 мая в Минске. Поводом для этого стал запрет полётов в Белоруссию со стороны ряда европейских стран.

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