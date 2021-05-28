Иркутск, , 11:41 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий 29 мая. Уже завтра в регионе, по данным синоптиков, местами ожидается северо-западный, юго-западный ветер с порывами 15−18 м/с.

А ночью в южных, центральных, северо-западных, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском районах, в горах Восточного Саяна местами пройдут ливневые дожди, грозы.

29−31 мая местами по области ожидаются заморозки 0,-5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая местами в западных и центральных районах Приангарья ожидается усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с, ливневые дожди, грозы.

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