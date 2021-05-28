Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысила количество подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 51 и 49. Также зафиксированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 28 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 25 634 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 49.

Вылечились 23 409 человека, доля выздоровевших составляет 91,32%. В том числе за последние сутки победил болезнь 51 пациент с коронавирусом. От COVID-19 официально продолжают лечение 803 пациента.

Также за последние сутки умерли три человека. Всего в пандемию в Чувашии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 1422 жителя.

Напомним, жители Чувашии могут привиться в пунктах вакцинации в поликлиниках, в мобильных пунктах в торговых центрах и рядом с ними, а также на рынках. Кроме того, работают мобильные бригады.