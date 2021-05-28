Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Бойкотирование Вашингтоном Олимпийских игр в Китае, к которому призывает целый ряд официальных лиц США, пойдет вразрез с интересами страны и никоим образом не поспособствует продвижению прав человека за рубежом, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 27 мая в Responsible Statecraft.

В качестве исторического примера эксперт указывает на решение администрации бывшего президента США Джимми Картера бойкотировать Летние олимпийские игры в Москве 1980 года. Тем не менее тогда решение американского руководство не только пошло во вред самим играм, поскольку в ответ на него СССР и его союзники отказался принимать участие в Играх 1984 года, в результате политика вмешалась в спортивное мероприятие, в котором ее должно быть как можно меньше.

«Это был трагический, ядовитый поступок, который не следует повторять», — указал Карпентер, по словам которого внутри страны такой шаг с высокой долей вероятности будет встречен позитивно.

Аналитик отметил, что непонятно, насколько широкой будет поддержка этого решения со стороны международного сообщества, поскольку даже некоторые западные правительства, возможно, не захотят вызывать недовольство Пекина, если только не будет более веских оснований полагать, что оно приведет к ряду ценных политических уступок. Иными словами, перспективы широкого международного сотрудничества в области экономического бойкота еще более проблематичны.

«Жестокая реальность такова, что бойкот Олимпиады в той или иной форме может доставить удовлетворение политическим лидерам США и правозащитным организациям, но никакие действия Соединенных Штатов и их союзников в отношении Олимпийских игр не могут изменить политику Пекина в области прав человека», — подчеркнул он.

«Лучше всего поднять этот вопрос по дипломатическим каналам, а не на игровом поле», — заключил Карпентер.

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