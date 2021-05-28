Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Популярную онлайн-игру Among Us теперь можно бесплатно добавить в свою библиотеку сервиса Epic Games Store. Об этом сообщило издание Kotaku.

Заполучить Among Us в свою коллекцию можно будет до 3 июня 2021 года. После этого в Epic Games Store появится некая бесплатная «игра-загадка».

Among Us — многопользовательская игра, частично основанная на правилах «Мафии». В ней члены космического экипажа пытаются вычислить предателя в своих рядах и не дать ему уничтожить других членов команды.

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