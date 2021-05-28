Самара, , 11:43 — REGNUM Гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что днем 29 мая по области ожидается гроза, ливень и порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбик термометра может подняться до 31 °C. В регионе также ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов.

Отмечается, что дождь и гроза в Самарской области ожидаются также ночью и днем 30 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 мая в области был побит температурный рекорд 1943 года.