Москва, , 11:40 — REGNUM Запрет в РФ открытой продажи самогонных аппаратов рискует дать отрицательный результат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявила младший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы ИПЭИ РАНХиГС Анна Богатырева. Так она прокомментировала соответствующую инициативу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«В докладе аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова говорится о росте интереса жителей РФ к самогонным аппаратам. Там представлены данные, что в 2020 году в интернете было зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку этих устройств — на треть больше, чем в 2019 году. По мнению авторов доклада, этот факт служит основанием для вывода о том, что жителями РФ кустарно производится большое количество нелегальной алкогольной продукции, в связи с чем необходимо на законодательном уровне установить запрет открытой продажи самогонных аппаратов», — рассказала Богатырева.

По ее словам, нельзя не согласиться с тем, что качество самостоятельно изготавливаемой продукции никем не контролируется.

«Однако вывод о том, что основной объем нелегальной алкогольной продукции производится посредством использования самогонных аппаратов, видится преждевременным, — сказал она. — Кроме того, применительно к самогоноварению стоит отметить, что достаточно часто это является хобби для материально обеспеченных граждан».

По мнению Богатыревой, политика, имеющая своей целью снизить уровень потребления алкоголя населением, должна ориентироваться в первую очередь на социальные аспекты, а именно обеспечение работой и достойной оплатой труда, инфраструктурное обеспечение деревень и малых городов, строительство дорог, доступ медицинской помощи для борьбы с алкогольной зависимостью и пр.

«Инициатива о запрете открытой продажи самогонных аппаратов рискует дать отрицательный результат», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Авдашева заявила, что поскольку законы РФ не запрещают гнать самогон для собственного потребления, то было бы плохим прецедентом, если бы власти вдруг запретили открытую продажу самогонных аппаратов.

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