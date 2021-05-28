Москва, , 11:40 — REGNUM Российская компания «Газпром» попросила суд Польши приостановить рассмотрение антимонопольного штрафа в размере €50 млн по делу о «Северном потоке — 2». Об этом говорится в отчёте компании по МСФО за первый квартал 2021 года.

В июле 2020 года польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) сообщил Газпрому, что компания оштрафована на €50 млн «за непредоставление» информации, которую комитет ранее запросил в рамках антимонопольного расследования. Это решение Газпром обжаловал в августе того же года.

В отчёте говорится, что штраф не будет подлежать взысканию, пока соответствующее решение суда не вступит в силу. Указано, что 19 мая 2021 года в компетентный суд Польши направлено ходатайство о приостановлении рассмотрения дела о наложении штрафа.

Дело о штрафе касается предполагаемой концентрации Газпрома и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта «Северный поток — 2».

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