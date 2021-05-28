Кызылский район, Тува, , 11:40 — REGNUM В Кызылском районе Тувы в связи с переливом реки Малый Енисей через защитную насыпь начало топить дома в садовом обществе «Дар». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, по состоянию на 13 часов 28 мая подтоплены четыре дачных дома и шесть участков.

Районные власти открыли для эвакуированных два пункта временного размещения в зданиях ДЮСШ и дома культуры в посёлке Каа-Хем. В самом садовом обществе организовано оповещение жителей о ситуации.

«К работе привлекается аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва. В готовности пребывает тяжелая техника дорожных служб для проведения работ по укреплению защитной насыпи», — отметили в управлении.

Читайте ранее в этом сюжете: «Просьба не паниковать»: жителей Тувы эвакуируют из зоны затопления