Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Руководству США пора перестать за свой счет обеспечивать безопасность поставок нефтепродуктов в Китай, в связи с чем Вашингтону необходимо осуществить вывод войск не только из Афганистана, но и из более широкого Ближнего Востока, пишет аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье, вышедшей 28 мая в The American Conservative.

Ранее генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи, занимающий пост командующего Центрального командования США, заявил о том, что вывод американских войск из Афганистана, а также, возможно, из Сирии и Ирака, сыграет на руку России и Китаю, поскольку, в частности, отныне страны Ближнего Востока перестанут покупать американское оружие и будут обращаться за помощью к Москве и Пекину.

Читайте также: Россия и КНР сыграют на уходе США с Ближнего Востока — американский генерал

Однако если прежде Ближний Восток играл важнейшую роль для обеспечения топливной безопасности США — так, еще в 2007 году США в месяц импортировали 12,2 млн баррелей нефти, — то теперь это не совсем так. Совсем иная картина складывается в отношении Китая, который с того же 2007 года увеличил объемы импортируемой нефти с 3,2 баррелей в сутки до 11 млн баррелей.

«Хотя мировые поставки нефти по-прежнему представляют интерес для Соединенных Штатов, без сомнения, Ближний Восток гораздо менее важен для нашей безопасности сегодня, чем это было десятилетия назад. Однако резкие изменения относительной важности ближневосточной нефти для Соединенных Штатов и Китая не нашли отражения в нашей внешней политике и военной политике», — указывает Дэвис.

Соединенные Штаты идут на непомерные затраты, обеспечивая военное присутствие на Ближнем Востоке, которое способствовало свободному потоку нефти, и выгодополучателем здесь является Китай. Если сегодня США являются нетто-экспортером нефти, Пекин же зависит от непрерывного свободного потока ближневосточной нефти для своего выживания. Несмотря на это, однако Китай практически ничего не тратит для обеспечения безопасности этих поставок. Так, на сегодняшний день у США боевые подразделения развернуты в Ираке, Сирии и Афганистане. Кроме того, в других странах Большого Ближнего Востока находится более 50 тыс. американских военнослужащих.

«Очевидно, что такой уровень развертывания войск и вложения ресурсов больше не может считаться целесообразным, и ситуацию необходимо менять. Такое положение вещей сокращает потенциал страны и мешает ей адекватно финансировать и обеспечивать достижение других, более важных целей», — отметил Дэвис.

Один из немногих вопросов, по которому в Вашингтоне имеет единодушие, — это необходимость сформировать новую стратегию в ответ на усиление Китая. Несмотря на то, что существуют споры о том, следует ли сосредоточиться на сдерживании или конкуренции с Пекином, должно быть полное согласие относительно необходимости прекратить тратить огромные средства и использовать американскую боевую мощь, которая непреднамеренно защищает постаки нефти с Ближнего Востока в Китай.

«Вместо того чтобы опасаться отказа от ненужных военных операций, американские политики должны уделять основное внимание реформированию всей нашей внешней политики и военной позиции в отношении Ближнего Востока и приведению их в соответствие с существующими реалиями», — заключил он.