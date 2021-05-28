Сеул, , 11:41 — REGNUM Саммит партнёрства ради «зелёного» развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) пройдёт в Сеуле в формате видеоконференции с 30 по 31 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, в мероприятии примут участие около 60 глав государств и высокопоставленных лиц, а также представители международных организаций.

Среди участников мероприятия — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако президент США Джо Байден и председатель КНР Си Циньпин не будут принимать участие в видеоконференции. США на данном мероприятии представит специальный посланник президента по вопросам климата Джон Керри, а Китай — Государственного совета КНР Ли Кэцян. Японию представит министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Саммит P4G представляет собой международную платформу, ускоряющую принятие решений для достижения целей в области устойчивого развития. Он пройдёт под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности» и станет первым многосторонним саммитом по окружающей среде, проводимым в Южной Корее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сеуле пройдет международный экологический саммит