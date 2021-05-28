Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Соединённые Штаты должны стать лидерами в сферах развития инфраструктуры и исследований, заявил президент США Джо Байден во время выступления в штате Огайо.

По его словам, американский план преодоления экономических последствий пандемии COVID-19 закладывает прочный фундамент новой экономики.

Однако это только первый шаг, США должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста, добавил Байден.

Американский лидер отметил, что 30 лет назад США занимали первенство в мире по расходам на разработки и исследования, сейчас же страна оказалась на девятом месте, тогда как Китай — на восьмом.

«Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Мы не можем быть позади. Пришло время создать фундамент», — цитирует его The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей статье для Project Syndicate написал, что если не найти должного подхода к соперничеству США и Китая, то противостояние может оказаться сопряженным с большими опасностями. Кроме того, по его утверждению, американская экономика уже не сможет обойтись без помощи Китая.

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