Ньон, Швейцария, , 11:37 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить формат проведения решающих матчей плей-офф Лиги чемпионов. Об этом 28 мая сообщает New York Times.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом реформирования может стать отказ от двухматчевого противостояния в полуфинале. При этом оба полуфинальных матча и финал будут проводиться в одном городе в течение одной недели.

Считается, что такое решение может привести увеличению охвата зрительской аудитории и дополнительному притоку денег.

Ранее общалось, что УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. В новом формате турнира будут участвовать 36 команд вместо 32, которые есть сейчас.

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