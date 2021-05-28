Варшава, , 11:36 — REGNUM Польская актриса и модель Хелена Манковска, подарившая внешность Леди Димитреску из Resident Evil Village, предстала в косплее на свою героиню. Об этом сообщило издание Kotaku.

https://www.instagram.com/p/CPAiqYDjs3J/

Манковска опубликовала фотографии в образе Леди Димитреску в своём Instagram-аккаунте. У публикации уже почти 40 тыс. отметок «нравится».

Напомним, Леди Димитреску — одна из антагонистов хоррор-игры Resident Evil Village. После выхода первых трейлеров проекта эта героиня стала популярна в Сети за свою необычную внешность.

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