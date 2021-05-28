Москва, , 11:35 — REGNUM США, фактически согласившись с достройкой газопровода «Северного потока — 2», не могут просто так потерять лицо и придумывают новые форматы. Отсюда эта выдумка министра энергетики США о «грязном» российском газе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Вице-премьер Александр Новак совершенно точно сегодня сказал, что сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара.

Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей.

Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США.

В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

А Россия же уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнёров чистой энергией», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

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