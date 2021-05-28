Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 мая выявили 146 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 144 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 676 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За последние сутки выписаны 77 человек, всего выздоровели с начала пандемии 112 372 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3586 человек. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1718 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 27 мая в регионе проведено 2 684 268 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6490 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился до показателя 205,3.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 27 мая остаются свободными 26% коек инфекционного профиля.