28 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Почему именно сейчас Азербайджан инициировал конфликт в Сюнике, понимая, что в Армении политический кризис и правительство лишено возможностей принимать серьезные решения в условиях острейших предвыборных баталий? Почему Баку сделал это вслед за визитом в регион главы МИД России Сергея Лаврова, что совпало также с моментом ротации российских миротворцев в Нагорном Карабахе? Почему Азербайджан стал спешить с реализацией задуманного сценария, явно срывая мирный договор с Арменией?

Станислав Тарасов, , 13:34 — REGNUM В Армении произошло то, о чем ранее говорили на уровне слухов. Министр иностранных дел Ара Айвазян подал прошение об отставке. Отставка главы МИД в любой стране считается событием неординарного значения, а в Армении, переживающей острейший политический кризис, это является в первую очередь свидетельством возникших серьезных разногласий внутри правительства в области внешней политики.

Ара Айвазян МИД Армении

Если говорить о конкретике, то, по мнению большинства армянских экспертов, Айвазян принял решение об отставке после того, как не получил доступа к проекту соглашения, подготовленного премьер-министром Николом Пашиняном, касающегося границ между Арменией и Азербайджаном. Более того, сообщалось, что Пашинян предпринял попытку заручиться поддержкой парламента для подписания соглашения, не предавая гласности его содержание, но не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции «Мой шаг» от голосования. То есть он действовал в духе того, как готовилось и подписывалось мирное соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года, завершившее вторую карабахскую войну. Но оно было подписано при событиях чрезвычайного характера в условиях наступательных действий азербайджанских войск. Поэтому причины, побудившие Пашиняна попытаться использовать прежнюю тактику, остались неизвестными и породили в армянском обществе подозрения, что Ереван в конфликте в Сюнике готовится уступить Баку какую-то часть территории Сюникской и Гегаркуникской областей.

Как утверждает армянское издание «Грапарак» со ссылкой на свои источники, премьер вел переговоры в тайне от дипломатического корпуса, но с участием силовиков, о них знали лишь вице-премьер Тигран Авинян и руководитель администрации главы правительства Арсен Торосян. Если это так, то возникает три вопроса. Первый: почему Айвазян был отстранен от этого процесса? Второй: как состыковывается этот тезис с утверждением советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, который в телефонных разговорах с лидерами Армении и Азербайджана «приветствовал продолжающееся общение между двумя сторонами и приверженность обоих лидеров мирному урегулированию этой проблемы (конфликт в Сюнике. — С.Т.)», но призвал «перевести переговоры по демаркации международных границ между двумя странами на официальный уровень»? Чего до сих пор не произошло.

Джейк Салливан

Наконец, третье. Российские источники утверждают, что за это время состоялось несколько раундов переговоров при посредничестве российской стороны по проблемам демаркации границы. В этой связи в сообщении Смоленской площади говорится следующее: «С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу». По телефону между собой переговорили министр обороны России Сергей Шойгу и исполняющий обязанности главы военного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян, министр иностранных дел России Сергей Лавров и Айвазян. Но Ереван стал поднимать планку. Пашинян решил официально обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области, где не было фактора военного вторжения со стороны Азербайджана. Это приграничный инцидент, азербайджанские солдаты перешли границу в районе Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километра, и пытаются там закрепиться.

Пашинян заявил, что «эти действия неприемлемы для Армении, поскольку это поползновения на суверенную территорию Республики Армения и является, по сути, диверсионным проникновением», но уточнил, что «действия азербайджанских военных не сопровождались применением оружия, они пытались обосновать свои действия какими-то фальшивыми картами». При этом он не исключал возможностей разрешения ситуации посредством переговоров, в том числе дипломатическим путем. Но почему тогда в Ереване появилась версия, что «азербайджанские военнослужащие пересекли армяно-азербайджанскую границу не для решения локальных проблем, а для того, чтобы спровоцировать масштабный военный конфликт»? Более того, на основании этого тезиса стали отрабатываться конкретные действия.

Пашинян предложил правительству Азербайджана отвести войска и разместить на границе между Арменией и Азербайджаном международных наблюдателей от США. В своем послании Баку он обосновал свою инициативу посредническим статусом Вашингтона в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Пока ответили только американцы. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что его страна «готова помочь Армении и Азербайджану в мирной демаркации границы с отводом войск на позиции, которые они занимали до 11 мая». По сути, это означает ввод, помимо российского, уже американского фактора в новое «армяно-азербайджанское уравнение» в контексте работы сопредседателей Минской группы. Ранее внешнеполитические ведомства России, Франции и США (стран — сопредседателей МГ ОБСЕ) выступили с заявлениями, выразив обеспокоенность по поводу обстановки на армяно-азербайджанской границе и призвав стороны к переговорам.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Photolure.am

Но главная интрига все же в другом. Почему именно сейчас Баку инициировал конфликт в Сюнике, понимая, что в Армении политический кризис и правительство лишено возможностей принимать серьезные решения в условиях острейших предвыборных баталий? Почему Азербайджан предпринял такие шаги вслед за визитом в регион главы МИД России Сергея Лаврова и почему эти акции совпали с моментом ротации российских миротворцев в Нагорном Карабахе? Да и зачем Азербайджан стал так спешить в реализации задуманного сценария, явно срывая мирный договор с Арменией, о чем рассуждал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в рамках рабочего визита в Австрию, не говоря уже о проблемах, возникающих в деле выполнения заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года о разблокировании коммуникационных коридоров в регионе?

Пока мы констатируем три факта. Первый: отставка главы МИД Армении может иметь более глубинные корни и обоснования, нежели те, что заявлены публично. Второй: имеется срыв готовившегося в закрытом режиме соглашения по приграничным вопросам. Наконец, третий: возникает вероятность появления в зоне конфликта международного миротворческого корпуса и выход на сценарий определения статуса Нагорного Карабаха. Другие выводы делать пока рано.