Краснодар, , 11:34 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 28 мая в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было зарегистрировано 27 мая.

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В Краснодаре подтвердили 19 новых случаев заражения, 12 случаев подтвердили в Динском районе, девять носителей выявили в Сочи, шесть — в Геленджике, по четыре случая в Туапсинском районе, Армавире и Новороссийске.

На 28 мая в Краснодарском крае подтвержден 48 141 случай заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 843,6. Выздоровели 43 167 человек, 2 991 пациент скончался. В стационарах на лечении остаются 1048 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому лечатся 935 человек. В тяжёлом состоянии находятся 50 человек — 47 на искусственной вентиляции легких, трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.