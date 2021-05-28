Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 мая в федеральном оперштабе. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Трехдневное снижение суточной выявляемости опять сменилось пусть небольшим, но ростом ежедневного числа новых зараженных.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии в Петербурге зафиксированы 437 192 случая заражения. Это второй показатель среди регионов РФ после Москвы. Из числа заболевших ковидом выздоровели 402 723 человека, в том числе 1172 пациента выписаны за последние сутки.

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге сохраняется на высоком уровне. За 27 мая в городе констатировали 33 летальных исхода от этой болезни, что на два случая больше, чем сутками ранее. Всего на сегодня ковид унёс в регионе 14 226 жизней.

Напомним, в Смольном сообщили о наличии плана по развертыванию новых инфекционных коек, если заболеваемость продолжит увеличиваться.

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