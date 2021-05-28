Северобайкальский район, Бурятия, , 11:33 — REGNUM В посёлке Новый Уоян Северобайкальского района Бурятии утром 28 мая горело старое здание деревообрабатывающего цеха. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, здание не эксплуатировалось.

К моменту прибытия пожарных, пламенем были охвачены сортировочная площадка и крыша бывшего цеха деревообработки размером. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

«В результате пожара уничтожена сортировочная площадка и кровля бывшего цеха на площади 3750 квадратных метров. Предположительной причиной пожара явился поджог. Виновные лица устанавливаются», — отметили в агентстве.

Тем временем, следователи устанавливают обстоятельства трагического пожара, произошедшего в ночь на 28 мая в Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, в результате погиб один человек, ещё трое пострадали. Женщине с ребёнком пришлось прыгать с третьего этажа.

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