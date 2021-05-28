28 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Санкт-Петербург 27 мая отметил 318-летие со дня своего основания Петром Первым. В отличие от прошлого года, в этот раз празднование Дня города не было перенесено полностью в «удалённый» режим, ряд мероприятий состоялись «вживую», несмотря на дождливую погоду, которая уже сделала май 2021 года самым «влажным» за всю историю наблюдений. Небольшие дожди не смогли помешать жителям и гостям Северной столицы любоваться неповторимой красотой весеннего города.

Украшение Санкт-Петербурга ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане укрываются от дождя Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане укрываются от дождя Дарья Драй © ИА REGNUM

Речная навигация Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное возложение цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади, у Медного всадника и у могилы основателя Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости состоялось утром в День города. Дню основания Петербурга посвятили и традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его доверили сделать 95-летней блокаднице и ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Федоровне Горбачевой.

Сирень на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Женщина под зонтом у куста сирени Дарья Драй © ИА REGNUM

Пес на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Сирень на Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Самокат Марсовом поле Дарья Драй © ИА REGNUM

Основные концертные мероприятия приуроченные к Дню города, состоятся вечером в пятницу, 28 мая. Среди них — концерт популярных эстрадных исполнителей в БКЗ «Октябрьский» и большой гала-концерт звёзд оперной сцены и классической музыки «Классика на Дворцовой».

Речная навигация Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодые люди в дождливый день в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Дождливый день в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Дождливый день в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Крейсер Аврора Дарья Драй © ИА REGNUM

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