Киев, , 11:38 — REGNUM Украина не будет отзывать своего посла из Белоруссии, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сегодня, 28 мая, в эфире украинского телевидения.

Дипломат пояснил, что посол должен оставаться в Минске, поскольку он «занимается не политическим диалогом, а гуманитарными вопросами».

В частности, отметил Кулеба, надо урегулировать ситуацию с гражданами Украины, которые в ближайшее время должны ехать в Белоруссию на операции. По информации главы МИД, это около 160 человек и ещё 26 граждан Украины сейчас находятся на медицинском лечении в Белоруссии. Он также заявил, что 10 граждан из тех, что сейчас пребывают в РБ, уже на связи с посольством по поводу возвращения домой, а двум помощь уже оказали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Раде призвали МИД организовать возврат граждан Украины из Белоруссии. Непростые отношения между Киевом и Минском еще больше обострились после того, что власти Украины приняли официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. После этого стороныобменялись резкими заявлениями.