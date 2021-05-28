Ярославль, , 11:31 — REGNUM В Ярославле 28 мая на заседании комитета областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи в очередной раз обсудили проблему правового статуса электросамокатов. Перед депутатами выступил начальник управления ГИБДД по Ярославской области Антон Царёв.

Электросамокат

«Характеризуя величину проблемы, я скажу, что для них пока даже определения нет «Что это такое». В нашей профессиональной среде мы называем их «средства индивидуальной мобильности — СИМ». По факту вот эти сегвеи, моноколёса и самокаты с электроприводом в случае, если мощность мотора на протяжении длительного времени не превышает 250 Ватт, не являются транспортным средством вообще», — рассказал начальник ГИБДД.

Получается, что человек, пользующийся электросамокатом или подобным электрическим средством передвижения, фактически — пешеход.

«Лицо, которое находится на этом средстве индивидуальной мобильности, должно руководствоваться требованиями правил дорожного движения, которые определены для пешеходов. Пока двигаться они должны именно по тротуарам и пешеходным дорожкам», — отметил Антон Царёв.

Но в ГИБДД не отрицают, что такой подход к электросамокатам, которые способны развивать скорость до 60 километров в час, не поможет решить существующие проблемы.

«Я думаю тут любой взрослый человек понимает, когда вот это средство движется зачастую со скоростью выше 30 километров в час, да ещё по интенсивному участку велодорожки или там где ходят пешеходы, оно представляет опасность. На мой взгляд, это немножко неправильно, потому что нужно разрабатывать какие-то специальные дополнительные требования», — сказал начальник ГИБДД.

Сейчас регулированием деятельности по кикшерингу (прокат электросамоката — ИА REGNUM) пытается заниматься мэрия Ярославля.

«Мы мэрию города немножко попросили настойчиво, чтоб они собрали совещание. В итоге были собраны несколько совещаний, было установлено, что не территории города занимаются вот эти шерингом два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. Там достаточно много проблем, мэрия сейчас занимается, в части урегулирования их деятельности. Хотя бы вот даже эти парковки, которые фактически нелегитимно используются», — подытожил Антон Царёв.

Ярославская ГИБДД сейчас изучает опыт других регионов — в Санкт-Петербурге электросамокаты ограничили в максимальной скорости движения — разгоняться быстрее 20 километров в час нельзя.

Вопросом о правовом статусе электросамокатов занялись и на федеральном уровне — ГИБДД России сейчас готово рассмотреть любые предложения от экспертов по нормативному регулированию.

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